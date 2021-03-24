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«المساعدة المقطوعة».. الموارد البشرية توضح طريقة متابعة حالة الطلب

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه لا يوجد وقت محدد للصرف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أرجو منكم الأمرَ بتعجيل صرف المساعدة المقطوعة.. كيف أتابع حالة الطلب؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «إذا تمَّ التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من انتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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