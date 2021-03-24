بـ177 مليون ريال.. تسجيل أعلى قيمة مزاد إلكتروني مباع على مستوى السعودية

أعلنت منصة المزاد الإلكتروني عن بيع مزاد عقاري بقيمة تجاوزت 177 مليون ريال سعودي كأعلى قيمة مزاد إلكتروني مباع على مستوى المملكة، حيث حققت منصة المزاد الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع بالنسبة السوقية للعقارات المباعة تجاوزت 53% لكل المزادات؛ حيث بلغ عدد المزادات المباعة 227 مزاداً، فيما بلغ عدد المزايدين في جميع المزادات أكثر من ألف مزايد.

ومنذ إطلاق المنصة بلغ إجمالي عدد المزادات المطروحة 667 مزاد، بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال سعودي، كما وصل عدد المستفيدين قرابة 12 ألف مستفيد.

وتُمكّن المنصة ملاك العقارات من عرض عقارتهم، والمستفيدين من المشاركة في المزادات إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، ما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف ودعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

كما يمكن معرفة المزادات من خلال الدخول على emazad.sa والاطلاع على جميع المزادات السابقة والحالية مع جميع الشركاء.

يذكر أن منصة المزاد الإلكتروني أطلقت من قبل شركة ثقة بإشراف من وزارة العدل، وأبرمت المنصة عديدًا من الشراكات مع القطاع الحكومي، مثل لجنة المساهمات العقارية "تصفية" ومركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بالإضافة إلى عديد من الشراكات مع القطاع الخاص.