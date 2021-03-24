حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق )حائل ،تبوك ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .



ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .