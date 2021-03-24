ضبط 4 مخالفين بحوزتهم 3 أطنان من الحطب المحلي في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “4” مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من “3” أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن “3” مركبات في مدينة الرياض.

إجراءات نظامية:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ عن المخالفات:

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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