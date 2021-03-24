76 مُعدة و1265 عاملًا لمواجهة غبار مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة آلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

أتربة ورياح على مكة:

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهاتٍ متقدمةٍ صادرةٍ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة هبوب رياحٍ نشطة وأتربةٍ مُثارة تؤدي إلى نشاطٍ في الرياحِ السطحية وشبهَ انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المُبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذِ خُطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تخلفه الرياح, مشيراً إلى أن الأمانة سخرت 76 مُعدةً من آلياتها و 1265 عاملاً من كواردها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل وتبوك والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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