الصندوق العقاري يعتمد 24 من كل شهر موعدًا لإيداع الدعم لمستفيدي سكني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد صندوق التنمية العقارية توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك ضمن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الجاري 2021، والذي عقد افتراضيًا برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف العام على الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.

مستهدفات الدعم السكني:

وأوضح الصندوق العقاري في بيان صحافي أن الاجتماع استعرض أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأبرز مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن المجلس استعرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، والتمويل العقاري المدعوم، والمنتجات، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة المالية، كما استعرض مؤشرات الأداء لتميز العملاء والذي شمل مؤشر رضا العملاء (CSL ) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب ( NPS).

إيداع الدعم:

وأضاف: بحث المجلس أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين شهريًا، وأعتمد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، موضحًا أن هذا القرار يأتي حرصًا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

وأشار إلى أن المجلس وافق على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر والذي كان يشترط فيه عدم وجدود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.

كما وافق على تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18-3-1443هـ، تقديرًا لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة “كورونا”، داعيًا المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

مستجدات التحول الرقمي:

وبين ابن ماضي، أن المجلس نقاش مستجدات التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بما يسهل ويبسط إنهاء إجراءات القرض العقاري بكل يسر وسهولة، مستعرضًا الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من خلال منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري والتكامل مع الشركاء من جميع الجهات، كما أقر المجلس عدد من القرارات لتنظيم العمل الداخلي للصندوق ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

وثمن المجلس لإدارة ومنسوبي الصندوق جهودهم المبذولة والتي اسهمت في تحقيق المستهدفات من خلال تحقيق أرقام مميزة في أعداد المستفيدين الذين تملكوا مساكنهم خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية عام 2020م.

وشارك في الاجتماع من الصندوق أمين عام مجلس الادارة فهد العامر، وسعود العجمي مدير عام الخدمات المشتركة، وطارق المشرف مدير عام الاستدامة المالية، ووليد النزهان مدير عام الحلول التمويلية.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يتكون من وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل، وعضوية كل من: المشرف العام على الصندوق منصور بن سعيد بن ماضي، و الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، فيصل بن أحمد قطان، هاني بن مديني المديني، عمار بن عبدالواحد الخضيري، مازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان.

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