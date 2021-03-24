السعودية | خارجية الصين للعربية: نحمل مبادرة لحماية الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خارجية الصين للعربية: نحمل مبادرة لحماية الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوزير الذي يزور السعودية في مقابلة مع العربية: "ندعو للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط."

كما أكد أن بلاده تدعو لعدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "يجب دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة النووية".

إلى ذلك، لفت إلى أهمية دعم جهود دول المنطقة في ما يتعلق بملفي سوريا واليمن.

مبادرة السعودية

وأعرب عن دعم الصين للمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، مشدداً على أنها تعكس جدية الرياض لحل الأزمة اليمنية

كما أمل تنفيذ تلك المبادرة في أسرع وقت.

أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فدعا لتحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن بلاده ستوجه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين.

يذكر أن الوزير الصيني يزور المملكة اليوم تلبية لدعوة من الخارجية السعودية، وستشمل لقاءاته اجتماعاً مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ويتوقع أن يبحث مع القيادة السعودية ومع نظيره الأمير فيصل بن فرحان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.