السعودية | السعودية تفرض شرط التطعيم.. في هذه الأنشطة

شكرا لقرائتكم السعودية تفرض شرط التطعيم.. في هذه الأنشطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال القادم.

وعلمت "العربية.نت" أن الوزارة أكدت أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص pcr سلبية لفيروس كورونا كل (7) أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

إلى ذلك، أفادت المعلومات بتعميم وزارة الرياضة على كافة الصالات والمراكز الرياضية ضرورة تحصين العاملين في الصالات والمراكز الرياضية في المملكة، اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، كانت وسعت عملية التطعيم بلقاح كورونا، ودشنت المزيد من مراكز لقاحات فيروس (كورونا) لتشمل مناطق السعودية كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، مجددة التذكير بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.