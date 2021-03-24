فتاة تتعرض للتعنيف بالرياض.. وتوجيه وحدة من «الحماية الأسرية» للتعامل

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، رصد حالة فتاة الرياض المعنفة، مشيرًا إلى أنه تم توجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات الأسرة، عبر موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأضاف أنه جرى «توجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء».

ودشن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، هاشتاق (أنقذوا المعنفة غلا)؛ وذلك بعد مطالبات بإنقاذ إحدى الفتيات بالرياض من تعنيف ذويها.

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