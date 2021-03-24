«الصخري» 7 مناطق سعودية تتأثر برياح مثيرة للأتربة والغبار

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، رياحًا مثيرة للأتربة والغبار، بقدر متفاوت على عدة مناطق بالمملكة، خلال ساعات النهار والمساء.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ –بمشيئة الله– رياح مثيرة للأتربة والغبار (بقدر متفاوت) نهار ومساء الأربعاء ١١ شعبان ١٤٤٢هـ نواحي مكة وجدة وأجزاء من مناطق المدينة وحائل ونواحي تيماء، وكذلك نواحي عفيف والدوادمي والقصيم وغرب وشمال غرب الرياض، ونواحي الدهناء والصمان وحفر الباطن ورفحاء ولينه».

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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