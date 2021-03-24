تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة.. الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ وشبه تدنّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية وارتفاع في الأمواج خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق تبوك «تيماء، تبوك، الوجه، أملج، ضباء، نيوم، شرما» والحدود الشمالية «العويقيلة، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على الرياض «الأفلاج، الخرج، الدرعية، السليل، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر»، والشرقية «الأحساء، الخبر، الدمام، القطيف»، والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تؤثر الأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على مناطق حائل «السليمي، بقعاء، الشملي، حائل، الشنان، الغزالة، موقق» والحدود الشمالية «رفحاء،» والشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».

وأيضًا، مكة المكرمة «الجموم، بحرة، جدة، خليص» والرياض «الدوادمي، الزلفي، الغاط، القويعية، المجمعة، شقراء، عفيف» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، عقلة الصقور، عنيزة».