الجيش السعودي الأول عالمياً من حيث جاهزية جنوده للقتال.. والسادس ضمن أقوى جيوش العالم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن السعودية احتلت المركز الأول في العالم من حيث امتلاكها أكبر نسبة من الجنود النشطين المتاحين للقتال، حيث أكدت أن 95 % من الجنود جاهزون للقتال في أي وقت وفي أي مكان، كما حصلت المملكة العربية السعودية على المركز السادس ضمن أقوى جيوش العالم، وذلك وفقاً لتقييم أكدته دراسة حديثة ومفصلة، نشرها موقع "ميليتاري دايركت" المتخصص في الأبحاث العسكرية.

وأشارت الدراسة إلى أن الصين تمتلك أقوى جيش في العالم، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس، وهي الدولة العربية الوحيدة المتواجدة ضمن "العشرة الكبار" متفوقةً على دول كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وألمانيا.

وأوضحت الدراسة أن الصين تتمتع بمميزات كبيرة في حال نزاع عسكري افتراضي، وهذا ما جعلها أكبر قوة عسكرية بالعالم، وذلك وفقاً لتصنيف قام به مجموعة من المتخصصين بالشأن الدفاعي لأقوى 10 جيوش في العالم، مع الأخذ بالاعتبار عِدة عوامل مختلفة منها الموازنة العسكرية والرواتب وحجم القوات الجوية والبحرية والبرية والنووية، بالإضافة إلى عدد الأفراد العسكريين العاملين.

وفيما يخص الجيوش الأكثر نشاطاً أكدت الدراسة أن السعودية تمتلك أكبر نسبة من الجنود النشطين المتاحين للقتال بنسبة جاهزية 95 %، تليها ألمانيا بنسبة 86 % ثم اليابان ثالثاً بنسبة 78%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بنسبة جاهزية 61 %.