«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض ومكة والجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة الرياض، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل (الأفلاج – الخرج – الدرعية – السليل – العاصمة الرياض – المزاحمية – حوطة بني تميم – وادي الدواسر)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة مكة المكرمة، تضمَّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (الجموم – بحرة – جدة - خليص).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الجوف تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (القريات – دومة الجندل – سكاكا – طبرجل)، وتستمر حتى السادسة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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