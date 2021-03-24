خلال 5 أيام.. «نور الرياض» يستقبل قرابة 100 ألف زائر

أكد مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنس بن طارق نجمي، أن "نور الرياض" استقبل ما يقارب 100000 زائر خلال خمسة أيام فقط، منهم 62 ألف زائر خلال نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 10 وفود دبلوماسية سينقلون قصة الفن السعودي لبلدانهم ومواطني دولهم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من احتفالية نور الرياض هو تحويل المدينة إلى معرض فني مفتوح بلا حدود أو جدران، وذلك من خلال الاهتمام بالمكان وتحسين وتجميل المشهد الحضري داخل مدينة الرياض بوضع ما يقارب 1000 قطعة فنية، والتركيز على الإنسان بتحويله إلى إنسان إبداعي، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تساعد على صقل المواهب السعودية وإعطائها الثقة في أن أعمالهم قد تضاهي الأعمال العالمية، مبيناً أنه لا يقتصر على وضع الأعمال العالمية جنبًا إلى جنب.

وبين نجمي أن الاحتفالية شهدت تعاون الفنان طلال الزيد مع الفنان الهولندي رالف ويستروف، في إخراج منحوتة ضوئية تجسد جوهر "نور الرياض"، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وأفاد مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض بوجود الاحتفالية في مواقع ثرية بالقصص موزعة في أرجاء الرياض، مؤكدًا حرص المنظمين على أن يكون حق الوصول للفن لجميع الشرائح دون استثناء داخل وخارج مدينة الرياض، منوها بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ(كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لتوفير تجربة ثقافية وآمنة الوقت نفسه للجميع، مع الاهتمام بتقديم نفس التجربة ونفس القصص المختلفة في الفترة القادمة.