وزارة الداخلية تقدم لقاح كورونا لمنسوبي مكافحة المخدرات

قدَّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقر المديرية بالرياض، ضمن حملة «الوقاية أمان».

وتنفذ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العديد من المبادرات الخاصة بالحملة عبر تدشين مقرات خاصة.

وتشمل مبادرات الخدمات الطبية، تسيير جولات ميدانية مكثفة لتطعيم منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية، وتقديم اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين عبر المراكز المتوافرة بتطبيق «صحتي».

وتتضمن المبادرات تقديم رسائل طبية تثقيفية متنوعة عن لقاح فيروس كورونا وأهميته ومأمونيته، امتدادًا إلى دورها التوعوي في المجال الصحي.