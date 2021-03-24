بإمداد الميليشيا بالصواريخ.. السعودية: إيران السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية

أكدت المملكة العربية السعودية، أن إيران السبب في إطالة أمد الأزمة اليمنية عن طريق استمرار إمداد الميليشيا الحوثي بالصواريخ والأسلحة، مُشددة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات التي تقوم بها المليشيات الإرهابية.

جاء ذلك عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على المرجعيات الثلاث، تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق والدعم الجاد والعملي للسلام والجهود السياسية في مشاورات" بييل وجنيف والكويت واستكهولم.

وأشار إلى أن المجلس شدد على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من جهة ثانية"، أن مجلس الوزراء عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها وتأكيد المملكة أمام الدورة "السادسة والأربعين" لمجلس حقوق الإنسان استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".