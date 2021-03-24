شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الأرصاد: رياح وأتربة على الشرقية و8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، تبوك، الشرقية).

وأوضح أنه ستنشط الرياح السطحية على مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، بسرعة 15-55كم/ساعة.

ولفت إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .