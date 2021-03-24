مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى

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تعرض زوج في جدة لعملية نصب على يد زوجته، التي قنعته بالموافقة على زواجه من أخرى مقابل أن يكتب لها قطعة أرض في أبحر الشمالية.
وأوضح الزوج أنه بعد أن سجل الأرض التي تصل قيمتها لأكثر من 800 ألف ريال، باسم زوجته قامت برفع دعوى طلاق ضده، بحسب الوطن.
وتوجه الزوج إلى مكتب محاماة لطلب استشارة قانونية، بشأن موقفه من رفع دعوى احتيال ونصب ضدها، والذي أفاد بأن كتابة الأرض باسم زوجته، يعتبر إجراء رسمي لا يحق الاعتراض عليه، لأنه قام بالتنازل عن تلك الأرض ونقل ملكيتها إلى زوجته، بالتالي لا يحق له أن يرفع عليها قضية احتيال.
Source slaati
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