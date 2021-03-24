بالتعاون مع السعودية.. ماليزيا تحبط تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها

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ضبطت إدارة الجمارك في ماليزيا نحو 94.8 مليون حبة كبتاغون، تحتوي على أمفيتامين، بقيمة 5.2 مليار رينجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 4.7 مليار ريال سعودي، داخل حاويات في ميناء كلانج، قبل تهريبها إلى دولة في منطقة شرق آسيا، وتعد هذه الكمية أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في تاريخ ماليزيا.

وذكر المدير العام للجمارك، داتوك سري عبدالقادر، وفقًا لوسائل إعلام ماليزية، أن المخدرات تزن 16 طنا، وعُثر عليها مخبأة داخل عجلات ثلاث حاويات كانت قد وصلت إلى الميناء قادمة من إحدى دول الشرق الأوسط.

يذكر أن إحباط عملية التهريب تم في 15 مارس الماضي، فيما أكد عبدالقادر أن عملية الضبط جاءت نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك في ماليزيا والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.

Source akhbaar24.argaam

