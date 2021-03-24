الكويت: شخص يصفع حارس أمن على وجهه ويخطف هاتفه (فيديو)

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تداول مغردون، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لشخص يعتدي على حارس أمن، ويصادر هاتفه بالقوة خلال وجوده في مقر عمله، في الكويت.
وأظهر الفيديو لحظة اندفاع شخص نحو حارس أمن موجود داخل مقر عمله، وصادر هاتفه من يديه بالقوة، كما وجه له صفعة على وجهه، وتركه وغادر.
ولم يحرك حارس الأمن ساكنًا إثر هذا الموقف، وبدا أنه توجه وراء الرجل لاستعادة الهاتف.
Source akhbaar24.argaam
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