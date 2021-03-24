شاهد.. قائد مركبة متهور كاد يتسبب في حـادث خطير بالرياض

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تداول مغردون، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لقائد مركبة متهور كاد أن يتسبب بحادث خطير، على طريق الدائري الشمالي بين مخرجي 7 و8 بالعاصمة الرياض.
وأظهر الفيديو قيام قائد سيارة “كامري” بيضاء بالقيادة بسرعة متهورة، كادت تحدث تصادمًا كبيرًا، بعدما حاول بطريقة مخالفة العبور من سيارة “مازدا” سوداء كانت تقودها امرأة.
وذكر مصور المقطع أن قائدة السيارة السوداء كانت تسير وفق الحد الأعلى المسوح فيه للسرعة، ولم تقم بإعاقة حركة السير، وحاولت تفادي الفعل المفاجئ من قائد السيارة البيضاء، لتخرج عن مسارها حتى تتجنب الصدام.
Source akhbaar24.argaam
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