أبرزهم مواطن تحرش بفتاة في الطائف.. الأمن العام يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تم إلقاء القبض على مرتكبيها على مدى الأيام القليلة الماضية.
وأوضح فيديو القبض على مواطن قام بسرقة 17 مركبة وطمس معلوماتها في جدة، كما تم القبض على 11 مواطنًا و6 مقيمين من الجنسية السودانية، قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة لمركبات واقتحام المزارع والمباني والمتاجرة بها وبيعها في الرياض. كما تم القبض على مواطن في الطائف، قام بالتحرش بفتاة داخل أحد الأحياء السكنية، كما تم إلقاء القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة، انتحلا صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبالغ مالية في جدة.
وتضمن الفيديو إلقاء القبض على 3 مواطنين قاموا بإركاب مقيم يعمل في مغسلة سيارات والاعتداء عليه وسلب الأموال التي بحوزته.
Source akhbaar24.argaam
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