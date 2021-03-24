شاهد.. مفتي المملكة يرفع الأذان من جامع الإمام تركي لغياب المؤذن

︎ :

.



أظهر مقطع فيديو متداول مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وهو يرفع الأذان من جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط العاصمة الرياض نيابة عن المؤذن.

ولقي الفيديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وإعجاباً من متداوليه، الذين دعوا للمفتي بالصحة والعافية.

يذكر أن الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، يتولى الإمامة والخطابة بجامع الإمام تركي بن عبدالله منذ شهر رمضان من عام 1412هـ.

Source akhbaar24.argaam

