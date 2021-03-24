الثنائي البلجيكي توم ولين ديكيفير يُجسدان علاقة الضوء بأشجار واحة النخيل بمدينة الرياض

انطلق احتفال نور الرياض في الأيام الماضية كأحد أكبر احتفالات الضوء والفن، ليجمع نخبة من الأعمال الفنية الإبداعية التي أضافت رونقاً ولمسةً استثنائية على جمال الرياض.

يجمع الاحتفال أكثر من 60 فناناً عالمياً شاركوا بأعمالهم الفنيّة ليصنعوا معاً عالماً من الضوء والفن تحت سماءٍ واحدة، ومن ضمن هذا القائمة الفنيّة العملاقة يشارك الثنائي البلجيكي الشهير توم ولين ديكيفير، حيث بدأت رحلتهم الفنية حول العالم في عام 2012 للسفر بهدف تصميم وتركيب الأعمال الضوئية الفنية في الأماكن العامة ورسم البسمة على أوجه زوّار مختلف الفعاليات والمعارض، من خلال خلق منصة إبداعية تنقل محبّي الفنّ إلى عالمٍ من الضوء والصوت والعروض الإبداعية المختلفة.

يشارك الثنائي بعملهما "الجذور Rhizome" الذي يجمع أشجار واحة النخيل بشبكة مكوّنة من مئات الأمتار من الحبال المضيئة، ليرمز العمل الفني إلى المنازل الطبيعية، أي تلك الشبكة التي يمكن من خلالها تأمل مدى ترابط المجتمع المعاصر أو تباعده.

ويحدثنا توم عن ذلك قائلاً: "العمل الفني مبني على مفهوم الترابط والتباعد في آنٍ واحد، فنرتبط نحن البشر ببعض تمامًا مثل جذور الشجرة المتداخلة في أعماقها، ويتفاعل الصوت والضوء بالطبيعة ليعكسا مادة جمالية تتيح لنا فرصة التأمل في تراكيب وتجسدات الفن من حولنا، ويُذكّرني اختيار موقع العمل الفني في وسط مدينة الرياض بمدينة براغ البلجيكية، مدينة القرون الوسطى حيث كنت أعيش أنا ولين، وهذا في حدّ ذاته شكلٌ من أشكال الترابط والتشارك بين مدينة الرياض وبراغ؛ حيث نبني عملنا الفني في أشجار واحة النخيل، لنعكس جمال تفاعل الضوء بالطبيعة وندعو الزوار للتوقف والتأمل في ذلك الترابط البديع، ليبرز مفهوم التوأمة بين البشرية والطبيعة، ويوفّر تجربة ممتعة للحضور والزوّار".

كما يشارك توم بورشة عمل في معرض نور الرياض بعنوان "الضوء والتواصل" التابعة لأنشطة معمل الأطفال.

ويعتبر احتفال نور الرياض أحد برامج مشروع الرياض آرت، الرامي إلى وضع أكثر من 1000 قطعة فنية بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني متكامل بلا جدران يستشعر سكّانها وزوّارها الفن في كل زاوية.

ويستقبل احتفال نور الرياض للضوء والفن الزوّار في عدة مواقع في مدينة الرياض ابتداءً من 18 مارس إلى 3 أبريل، ويتضمن معرض نور على نور الذي يتعقّب فنون الضوء حتّى ستينيات القرن الماضي في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي انطلاقًا من 18 مارس إلى 12 يونيو.