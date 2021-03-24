السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 428 إصابة بفيروس كورونا



سيئول 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الأصابات أرتفع إلى 99 ألفا و846 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1707 .

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06:20ت م

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سيئول 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الأصابات أرتفع إلى 99 ألفا و846 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1707 .// انتهى //06:20ت م0023

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