السعودية اليوم / مصر تسجل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 648 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 196709 حالةً من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و 11680 حالة وفاة.

// انتهى //

04:40ت م

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القاهرة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 43 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 196709 حالةً من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و 11680 حالة وفاة.// انتهى //04:40ت م0021

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