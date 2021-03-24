السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 5516 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)



مدريد 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت إسبانيا أمس 201 وفاة و5516 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3234319 حالةW, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 73744 حالةً.

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مدريد 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت إسبانيا أمس 201 وفاة و5516 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3234319 حالةW, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 73744 حالةً.// انتهى //00:16ت م0005

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