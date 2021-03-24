شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت فرنسا، (الثلاثاء)، عن ترحيبها بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، معتبرة قرار الحكومة اليمنية الانضمام إلى المبادرة السعودية حكيما.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه على الحوثيين الامتثال للقرار، لإتاحة استهلال عملية تفضي إلى تسوية الأزمة الراهنة وإلى وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

ودعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار واستهلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضم جميع الأطراف، برعاية الأمم المتحدة.