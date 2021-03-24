شكرا لقرائتكم خبر عن جديد «واتساب»: حدّث هاتفك أو انتظر الحظر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مع اقتراب تفعيل «واتساب» سياسة الخصوصية الجديدة في 15 مايو القادم، قرر المطورون حجب التطبيق عن هواتف آيفون، بذريعة عدم ملاءمتها للتحديثات المنتظرة، غير أنهم لم يحددوا تاريخ الحجب.

ووفق صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية (الثلاثاء)، سيتوقف التطبيق على الهواتف العاملة بنظام التشغيل iOS 9، ما يعني أن أصحاب هذه الهواتف سيضطرون لترقيتها بطرازات أحدث ليتمكنوا من إرسال الرسائل والصور وإجراء مكالمات فيديو أو صوت، لاسيما أن التحديثات ستتاح فقط للهواتف العاملة بنظام iOS 10. وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها «واتساب» تحديثا يمنع المستخدمين من الوصول للتطبيق، رغم لجوء الملايين لتطبيقات بديلة مثل سيغنال وتلليغرام.