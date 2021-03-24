شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. إطلاق المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُعقد المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة، خلال الفترة من 16 إلى 18 شعبان 1442هـ الموافق من 29 إلى 31 مارس 2021، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

أوضح ذلك رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المشرف على المعهد أمين عام الجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ.

وبين أن المؤتمر الذي يُعقد عبر الاتصال المرئي، تشارك فيه مجموعة واسعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات الفائزة بالجائزة وآخر أبحاثهم وإنتاجهم العلمي، وكذلك عدد من العلماء والشخصيات البارزة من الداخل والخارج لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية وترشيد استخدام المياه والبيئة الجافة واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.

ويصاحب انعقاد المؤتمر معرض افتراضي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وذكر الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، سيفتتح المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور رئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.