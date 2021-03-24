شكرا لقرائتكم خبر عن «طقس الأربعاء»: رياح وأتربة على الشرقية وانعدام في الرؤية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الأربعاء، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

و أوضح مركز الأرصاد، أن المنطقة الشرقية وتشمل مناطق (الخفجي - النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا)، بجانب المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ستشهد رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة، و تدنٍّ في مدى الرؤية، وستبدأ من الساعة 1 صباحا وستنتهي في 6 مساء.

وفي منطقة مكة المكرمة، ستشهد مناطق (الجموم - بحرة - جدة - خليص)، بجانب مواقع أخرى، نشاطا في الرياح السطحية، تسبب شبه انعدام في الرؤية تبدأ في 9 ص، وستنتهي في 4 مساء.

ومن الـ 11 صباحا إلى الـ 7 مساء، تحدث رياح نشطة وأتربة مثارة تصاحبها نشاطا في الرياح السطحية، في مناطق الرياض، التي تتضمن (الأفلاج - الخرج - الدرعية - السليل - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم - وادي الدواسر) وفي مناطق ( الدوادمي - الزلفي - الغاط - القويعية - المجمعة - شقراء – عفيف) تبدأ من الساعة 12 مساء إلى 8 مساء.

وفي منطقة الحدود الشمالية، وخاصة في محافظات (رفحاء - العويقيلة - طريف – عرعر)، تحدث رياح نشطة وأتربة مثارة، تبدأ من الـ 9 صباحا إلى الـ 6 مساء، كما ستتكرر في منطقة الجوف بمناطق (القريات - دومة الجندل - سكاكا – طبرجل).