محام يعدد العقوبات النظامية لمواجهة التسول

قال المحامي سلطان العنزي، إنَّ التسول يتم تصنيف ممارسته على أنها «نصب واحتيال»، وذلك في حال كان المتورط فيه «غير محتاج»؛ لأنه يتحصل على مال غير مشروع تتم مصادرته.

وأشار العنزي، خلال لقائه في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إلى أنه في حال كان المتسول محتاجا بالفعل تتم معالجة وتحسين وضعه بعد ضبطه.

وحول الإجراءات المتخذة لمواجهة التسول قال العنزي: إنه تم اتخاذ خطوات واسعة بهذا الشأن منها معاقبة ناقلي المتسللين والهاربين، أو من يأوي الخادمات، وتجريم التسول، وكل من يكره أو يجبر شخصا أو يدفعه للتسول، وفق الأنظمة المطبقة في المملكة.

وحول العقوبات المقررة على المتسول (المقيم) أكَّد أنها تشمل السجن والغرامة ومصادرة المال الذي يتم ضبطه مع المتسول والترحيل مع المنع من دخول المملكة (إلا في حالتي الحج والإقامة كل خمس سنوات).

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