السعودية اليوم / الجزائر تسجل 21 حالة جديدة لفيروس كورونا المتحور



الجزائر 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجل معهد باستور الجزائري للتحاليل المخبرية والجرثومية أمس, 6 إصابات جديدة بالسلالة البريطانية و15 إصابة بالسلالة النيجيرية لفيروس

وقال بيان لمعهد باستور إن البحوث الجينية التي يقوم بها على فيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، أكدت 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية .

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00:29ت م

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الجزائر 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجل معهد باستور الجزائري للتحاليل المخبرية والجرثومية أمس, 6 إصابات جديدة بالسلالة البريطانية و15 إصابة بالسلالة النيجيرية لفيروس كورونا وقال بيان لمعهد باستور إن البحوث الجينية التي يقوم بها على فيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، أكدت 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية .// انتهى //00:29ت م0009

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