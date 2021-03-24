السعودية اليوم / تونس تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 584 إصابة جديدة و 41 وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 246507 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8610 حالات.

// انتهى //

23:55ت م

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تونس 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 584 إصابة جديدة و 41 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وأشارت وزارة الصحة في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 246507 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8610 حالات.// انتهى //23:55ت م0278

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