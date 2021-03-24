السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 5379 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,307,304 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,284 وفاة.

// انتهى //

23:35ت م

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لندن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 112 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,307,304 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,284 وفاة.// انتهى //23:35ت م0272

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