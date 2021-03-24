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السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 551 وفاة و18765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20601 حالة شفاء

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روما 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 551 وفاة و18765 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد -19) فيما شُفي 20601 شخص.
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات 105879, ووصل إجمالي المصابين إلى 3419616 إصابةً, فيما بلغ إجمالي المتعافين 2753083 شخصاً.
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23:34ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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