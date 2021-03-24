

روما 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 551 وفاة و18765 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات 105879, ووصل إجمالي المصابين إلى 3419616 إصابةً, فيما بلغ إجمالي المتعافين 2753083 شخصاً.

// انتهى //

23:34ت م

0271



روما 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 551 وفاة و18765 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فيما شُفي 20601 شخص.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات 105879, ووصل إجمالي المصابين إلى 3419616 إصابةً, فيما بلغ إجمالي المتعافين 2753083 شخصاً.// انتهى //23:34ت م0271

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 551 وفاة و18765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20601 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.