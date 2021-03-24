السعودية اليوم / الجزائر تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 116.349 حالةً, ووصل إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 80.976 شخصاً, فيما بلغ إجمالي الوفيات 3066 حالةً.

// انتهى //

23:06ت م

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الجزائر 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و5 حالات وفاة، فيما شُفي 89 شخصاً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 116.349 حالةً, ووصل إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 80.976 شخصاً, فيما بلغ إجمالي الوفيات 3066 حالةً.// انتهى //23:06ت م0268

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