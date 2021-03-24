السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات



الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لقاح فيروس

وتنفذ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العديد من المبادرات الخاصة بحملة "الوقاية أمان"، من خلال تدشين مقرات خاصة، والقيام بجولات ميدانية مكثفة لتطعيم منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين عبر مراكز الخدمات الطبية المتوفرة

في تطبيق " صحتي ".

وتتضمن مبادرات الخدمات الطبية تقديم رسائل طبية تثقيفية متنوعة عن لقاح فيروس كورونا وأهميته ومأمونيته، امتدادًا لدورها التوعوي في المجال الصحي.

// انتهى //

22:22ت م

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الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسقدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقر المديرية بالرياض اليوم، وذلك ضمن حملة " الوقاية أمان " .وتنفذ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العديد من المبادرات الخاصة بحملة "الوقاية أمان"، من خلال تدشين مقرات خاصة، والقيام بجولات ميدانية مكثفة لتطعيم منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين عبر مراكز الخدمات الطبية المتوفرةفي تطبيق " صحتي ".وتتضمن مبادرات الخدمات الطبية تقديم رسائل طبية تثقيفية متنوعة عن لقاح فيروس كورونا وأهميته ومأمونيته، امتدادًا لدورها التوعوي في المجال الصحي.// انتهى //22:22ت م0257

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