السعودية اليوم / جامعة حائل تختتم فعاليات مؤتمر "جودة التدريب في الجامعات في إطار التوجهات الحديثة"



حائل 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

اختتمت جامعة حائل اليوم فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي المعني بـ "جودة التدريب في الجامعات في إطار التوجهات الحديثة"، الذي استمر يومين.

يذكر أن جلسات المؤتمر تناولت في ثاني أيامه التوجهات الحديثة في تحديد الاحتياجات التدريبية وبناء البرامج التدريبية، وسبل رفع مستوى الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب، وأثره في زيادة العائد الاستثماري للوطن، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الجديدة في التدريب النوعي الاحترافي وبناء القدرات الجامعية في ظل التحديات المعاصرة.

وناقشت الجلسات إلى جانب ذلك دور برنامج الدراسات العليا في تحسين جودة التدريب في برنامج مجلس طب الأسرة وتحديد الاحتياجات والبرامج التدريبية ودور التعليم المجتمعي في مجال المهن الصحية والتوجيه نحو المسؤولية المجتمعية.

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21:33ت م

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