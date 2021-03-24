السعودية اليوم / لبنان تسجل 3851 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3851 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 444865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5850 وفاة.

// انتهى //

21:18ت م

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بيروت 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 42 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 444865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5850 وفاة.// انتهى //21:18ت م0241

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