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«الصحة» تعلن تطعيم 3.5 مليون ضد كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء نحو 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت تسجيل منح 10% من مجموع جرعات لقاح كورونا في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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