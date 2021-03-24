شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تطعيم 3.5 مليون ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء نحو 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت تسجيل منح 10% من مجموع جرعات لقاح كورونا في المملكة.
محمد يوسف
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