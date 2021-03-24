شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: مبادرة المملكة لحل أزمة اليمن استمرار لدعمها الجاد للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عد مجلس الوزراء، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث؛ بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات «بييل وجنيف والكويت وستكهولم».

وشدد المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي-، على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلين عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.

ووافق المجلس على اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك، وتمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/7/1442هـ إلى تاريخ 30/6/1443هـ.

بناء مناعة مجتمعية شاملة

تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء مناعة مجتمعية شاملة.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وتقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تباحث إسلامي مع مدغشقر

قرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المدغشقري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية مدغشقر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم مع الأردن في الربط الكهربائي

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

الوقوف ضد الأعمال الإرهابية

أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

تعزيز العمل الخليجي المشترك

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ «147» وما اشتمل عليه من مضامين تناولت مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، وكذلك تطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم.

استمرار دعم ومساندة القضية الفلسطينية

عبّر مجلس الوزراء، عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة أمام الدورة «السادسة والأربعين» لمجلس حقوق الإنسان، استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

تعزيز نجاحات المملكة في قطاع الفضاء

وصف مجلس الوزراء، نجاح إطلاق القمرين الصناعيين «شاهين سات» و «كيوب سات» المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهمات علمية تسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدماً نحو صناعة التميز في مجالات متخصصة تعود بالنفع على التنمية بمختلف مجالاتها.

مذكرة تعاون بحثي مع الكويت

فوض مجلس الوزراء، وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

النمر ونافع عضوين بمجلس صندوق التنمية الزراعية

وافق مجلس الوزراء على تعيين عبدالإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وأحمد بن طلال نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

أقر مجلس الوزراء، تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏3» وتاريخ 9/‏1/‏1436هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على تعيينات على وظيفة «سفير»، وترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».

وتهنئ ”الخليج 365” المعينين على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية وهم: علي بن عبدالله بن عمر باهيثم، وسعد بن صالح بن إبراهيم الصالح، وعبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي، وعبدالرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة، وعبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان، وعصام بن عبدالعزيز بن سعد المهنا، وسامي بن محمد بن عبدالله السدحان، ومحمد بن عبدالغني بن محمد خياط، وعبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحين، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان، وعبدالله بن محمد بن صالح الراشد.

كما تهنئ المترقين وهم: أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العرفج إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بجامعة الملك فيصل، وفهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، ووائل بن محمد سعيد بن حسني كتبي السيد إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بإمارة منطقة مكة المكرمة، وفهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.