شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن تمور هدية المملكة لإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة إلى جمهورية إندونيسيا البالغة 100 طن من التمور. وسلم المساعدات -بالإنابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي لنائب وزير الشؤون الدينية الأندونيسي زين التوحيد سعدي، بحضور عدد من المسؤولين الإندونيسيين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة جاكرتا. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.