شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة إلى رئيس جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.

وبحث الرئيس عمر جيلة خلال استقباله أمس وزير الخارجية، بالعاصمة جيبوتي، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما نقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، كما حمله رئيس جيبوتي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز المطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.