شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية لنساء وأطفال عدن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن. وجرى خلال الأشهر الخمسة الماضية تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية. كما نفذ فريق المركز حملات تطوعية توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة مثل غسل اليدين وتغطية الأنف أثناء العطاس والوجه عند السعال والحرص على النظافة الشخصية والمنزلية، كما تم توزيع حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية «كمامات»، وغيرها من المستلزمات الضرورية. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.