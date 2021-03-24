شكرا لقرائتكم خبر عن 116 ألف فحص مخبري بمستشفى أحد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى قسم المختبر بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة، 116.804 فحوصات مخبرية، وذلك خلال شهر فبراير 2021. وأوضحت «صحة المدينة المنورة» أن إجمالي عدد العينات في قسم المناعة بلغ 41 عينة والطفيليات 441 عينة وقسم الأحياء الدقيقة 4369 عينة والهرمونات 6612 عينة والكيمياء الحيوية 85997 عينة والتفاعلات المصلية 6477 عينة وتشريح الخلايا والأنسجة المرضية 133 عينة، فيما بلغ عدد عينات أمراض الدم 12000 عينة وبنك الدم 1252 عينة.