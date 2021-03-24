شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 مسجدا مؤقتا بـ 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية. وبينت أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرمة.