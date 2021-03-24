شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الأعلى منذ 130 يوما.. و«الصحة» تحث على سرعة التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 410 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورنا المستجد، في أعلى إصابة يومية منذ 130 يوما.

وقالت الوزارة إن أعداد الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 منها 617 «حرجة»، بينما بلغ إجمالي عدد إجمالي الإصابات بالمملكة 385.834 حالة.

وأشارت إلى تعافي 366 حالة، لترفع الإجمالي إلى 375.165، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات 6618 حالة، فيما تم إجراء 53.823 فحصاً مخبرياً جديداً.

إلى ذلك، شدد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار على أهمية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا من المراكز المتوفرة التي تزيد على 500، بمختلف مدن ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي ووصول الإصابات إلى 410 حالات جديدة، سببه تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال لـ ”الخليج 365” إنه على الجميع عدم التردد في التسجيل وتلقي اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى نعود إلى الحياة الطبيعية، والوصول إلى المناعة المجتمعية الكافية. وأضاف إن أعداد متلقي اللقاحات والتي وصلت إلى أكثر من ٣.٣ مليون مواطن ومقيم، تبشر بسرعة الوصول إلى النسبة المرجوة قريبا، ناصحا الجميع بسرعة التسجيل، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.