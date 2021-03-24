شكرا لقرائتكم خبر عن 450 بلاغا لـ «شرقية جميلة بلا أنقاض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد البلاغات على وسم حملة «شرقية جميلة بلا أنقاض»، في نسختها الثانية، 450 بلاغا، معظمها من غرب الدمام وتتم متابعتها من المجلس البلدي لأمانة المنطقة لحين التأكد من اتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، أن البلاغات محل اهتمام وجدولة مستمرة، كي تكون ضمن خطط الحملة في أيامها، بما يسرّع وتيرة العمل، ويختصر الوقت والجهد، من خلال ما يذكر في الوسم ويحدد بالموقع.

وأشاد الشمري بجهود الجميع لظهور هذه الحملة على الوجه المطلوب، وأن تكون عند حسن التطلعات؛ لخدمة الحاضرة، والعمل بشكل متواز مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع كميات من الأنقاض، لترسم صورة ومشهدًا حضاريا يكون عنوان «شرقية جميلة بلا أنقاض».

وأضاف: إن الحملة، وضمن إطار جهودها، عملت على توزيع المهام، والعمل كفريق واحد من أجل الإنجاز في الحملة، والتي تستمر لأسبوعين، متأملين المزيد من التعاون والمشاركة؛ لتغطية أكبر رقعة من الحاضرة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد دشن الحملة مؤخرا، والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتأتي ضمن برامج المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الأمانة والقطاع الخاص.

وشدد سموه على ضرورة أن تصب مثل هذه الحملات بشكل ملحوظ على المشهد البصري في المنطقة، وأن تتم الاستفادة من المخلفات والأنقاض التي يتم رفعها من خلال إعادة التدوير واستخدامها فيما ينفع، مع الحرص على التشديد من خلال أمانة المنطقة الشرقية والجهات المعنية على مراقبة الشاحنات التي تلقي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الشاغرة حول الطرق، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الغاية من كل هذه النشاطات.