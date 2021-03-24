شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة مراقبة الأسواق، 5 منشآت تجارية، بعد رصد عدد من المخالفات، تمثلت في مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية، واستخدام أرصفة المشاة إضافة إلى وجود مساكن عمالة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.

ونفذت البلدية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني «مركز السلامة» بشمال الدمام، حملة مشتركة على المنشآت والأنشطة التجارية للتأكد من تطبيقها كافة الإجراءات النظامية واشتراطات السلامة العامة. فيما كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للوقوف على كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من تاريخ صلاحية المنتجات والمعلبات الغذائية وذلك تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم.

ورفعت الفرق الميدانية المباسط المخالفة والمتروكات بحي الأثير وذلك في إطار سعي البلدية للحد من التلوثات البيئية وتحسين المنظر العام، كما أزالت الأنقاض ومخلفات البناء والهدم والمواد الصلبة في خضرية الدمام وذلك ضمن النسخة الثانية من حملة «شرقية جميلة بلا أنقاض».